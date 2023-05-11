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Мухаровский Венедикт Иванов
Мухаровский Венедикт Иванов
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Место рождения
Ботово
, Пинский район, Брестская область
Дата рождения
13.03.1837
Пол
Мужской
Отец
Мухаровский Иван Иванов
Около 1814 г.р.
Мать
Мухаровская (Мухаровская) Гликерия Кондратова
Около 1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1837
Отец:
Мухаровский Иван Иванов
Мать:
Мухаровская Гликерия Кондратова
Ботово
, Пинский район, Брестская область
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