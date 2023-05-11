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Мухаровский Венедикт Иванов

Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

13.03.1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1837

Отец: Мухаровский Иван Иванов

Мать: Мухаровская Гликерия Кондратова

Ботово, Пинский район, Брестская область
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