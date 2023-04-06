Мухаровская (Мухаровская) Гликерия Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаровская (Мухаровская) Гликерия Кондратова

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Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1815

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Мухаровский Иван Иванов

Рождение ребёнка
14.06.1834

Сын: Мухаровский Петр Иванов

Отец ребёнка: Мухаровский Иван Иванов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.03.1837

Сын: Мухаровский Венедикт Иванов

Отец ребёнка: Мухаровский Иван Иванов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
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