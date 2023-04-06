Мухаровская (Мухаровская) Гликерия Кондратова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Мухаровский Иван Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1834
Отец ребёнка: Мухаровский Иван Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1837
Сын: Мухаровский Венедикт Иванов
Отец ребёнка: Мухаровский Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно