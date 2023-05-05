Давыдова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1918

Дата смерти

12.09.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1939

Сын: Давыдов Александр Степанович

Отец ребёнка: Давыдов Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Степан Григорьевич

Смерть
12.09.1966
Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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