Давыдова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1918
Дата смерти12.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1939
Сын: Давыдов Александр Степанович
Отец ребёнка: Давыдов Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1966
Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область