Лупанова Зиновья Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупанова Зиновья Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1872 ст.

Дочь: Белко Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.

Дочь: Болабоня Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1877 ст.

Сын: Лупанов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.

Дочь: Лупанова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.

Сын: Лупанов Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1889 ст.

Сын: Лупанов Леон Алексеевич

Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупанов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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