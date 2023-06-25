Лупанова Зиновья Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1872 ст.
Дочь: Белко Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.
Дочь: Болабоня Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.
Дочь: Лупанова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.
Сын: Лупанов Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
09.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Лупанов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно