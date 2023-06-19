Лупанов Семён Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1877 ст.
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1902 ст.
Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1906 ст.
Дочь: Лупанова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1910 ст.
Дочь: Лупанова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1914 ст.
Дочь: Лупанова Вера Семёновна
Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно