Лупанов Семён Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛупанов Семён Алексеевич

Лупанов Семён Алексеевич

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1877 ст.

Отец: Лупанов Алексей Андреевич

Мать: Лупанова Зиновья Ануфриевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Лупанова Ефимия Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1902 ст.

Сын: Лупанов Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1906 ст.

Дочь: Лупанова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.

Сын: Лупанов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1910 ст.

Дочь: Лупанова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1912 ст.

Сын: Лупанов Никита Семёнович

Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1914 ст.

Дочь: Лупанова Вера Семёновна

Мать ребёнка: Лупанова Ефимия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно