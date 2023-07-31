Пётр Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Савва Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Никифор Петрович

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
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