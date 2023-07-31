Пётр Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Савва Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Никифор Петрович
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно