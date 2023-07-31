Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Пётр Саввин

Мать: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Степан Никифорович

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Демид Никифорович

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Рождение ребёнка
05.09.1784

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Рождение ребёнка
12.05.1788

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Павел Никифорович

Мать ребёнка: Настасья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
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