Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Пётр Саввин
Мать: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Степан Никифорович
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Демид Никифорович
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Рождение ребёнка
05.09.1784
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Рождение ребёнка
12.05.1788
Дочь: Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Павел Никифорович
Мать ребёнка: Настасья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно