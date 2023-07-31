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Мария Петровна
Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр Саввин
1731 г.р.
Мать
Дарья Прокопьевна
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Пётр Саввин
Мать:
Дарья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно
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