Тенадзе Михеиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенадзе Михеиль

Место рождения

Грузия, д.Плависмани

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1934 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузия, д.Плависмани
Рождение ребёнка
07.07.1934

Дочь: Давиташвили Нино Михеильевна

Мать ребёнка: Софио

Грузия, Гори
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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