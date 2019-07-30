Давиташвили (Тенадзе) Нино Михеильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиташвили (Тенадзе) Нино Михеильевна

Место рождения

Грузия, Гори

Дата рождения

07.07.1934

Дата смерти

30.07.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1934

Отец: Тенадзе Михеиль

Мать: Софио

Грузия, Гори
Рождение ребёнка
28.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давиташвили Тенгиз Леванович

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давиташвили Тенгиз Леванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давиташвили Тенгиз Леванович

Смерть
30.07.2019
Грузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси
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