Давиташвили (Тенадзе) Нино Михеильевна
Место рожденияГрузия, Гори
Дата рождения07.07.1934
Дата смерти30.07.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1934
Отец: Тенадзе Михеиль
Мать: Софио
Грузия, Гори
Рождение ребёнка
28.05.1968
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.07.2019
Грузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси