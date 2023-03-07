Челюскина (Самохина) Марѳа
Место рождения
Дата рождения1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Самохинъ Никифоръ
Мать: Пронина Самохина Авдотья
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Челюскинъ Петръ
Рождение ребёнка
05.11.1876
Сын: Челюскинъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Челюскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Челюскинъ Даніилъ
Отец ребёнка: Челюскинъ Петръ
Рождение ребёнка
08.08.1885
Сын: Челюскинъ Еѵплъ
Отец ребёнка: Челюскинъ Петръ