Челюскина (Самохина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челюскина (Самохина) Марѳа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Самохинъ Никифоръ

Мать: Пронина Самохина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Челюскинъ Петръ

Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Челюскинъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Челюскинъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Челюскинъ Даніилъ

Отец ребёнка: Челюскинъ Петръ

Рождение ребёнка
08.08.1885

Сын: Челюскинъ Еѵплъ

Отец ребёнка: Челюскинъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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