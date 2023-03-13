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(Баканова) Пелагея
(Баканова) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Пол
Женский
Отец
Бакановъ Василий
1719 г.р.
Мать
Баканова Елена (Алена) Иванова
1729 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Бакановъ Василий
Мать:
Баканова Елена (Алена) Иванова
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