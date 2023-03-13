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(Баканова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бакановъ Василий

Мать: Баканова Елена (Алена) Иванова

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