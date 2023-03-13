Баканова Елена (Алена) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова Елена (Алена) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Козлова Онисья

Отец ребёнка: Бакановъ Василий

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ляпкина Олимпиада (Пияда)

Отец ребёнка: Бакановъ Василий

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бакановъ Василий

Рождение ребёнка
1768

Сын: Бакановъ Пименъ

Отец ребёнка: Бакановъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Василий

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