Баканова Елена (Алена) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Козлова Онисья
Отец ребёнка: Бакановъ Василий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ляпкина Олимпиада (Пияда)
Отец ребёнка: Бакановъ Василий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бакановъ Василий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Бакановъ Пименъ
Отец ребёнка: Бакановъ Василий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Василий