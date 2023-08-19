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Юров Павел Николаев

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

01.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885

Отец: Юров Николай Казьмин

Мать: Юрова Марфа Павлова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Юрова Александра Малахиева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1916

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Юрова Александра Малахиева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Иван Павлов

Мать ребёнка: Юрова Александра Малахиева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова Александра Малахиева

Смерть
Неизвестно
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