Юров Павел Николаев
Место рождения
Дата рождения01.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885
Отец: Юров Николай Казьмин
Мать: Юрова Марфа Павлова
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Юрова Александра Малахиева
Рождение ребёнка
06.12.1916
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Юрова Александра Малахиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Иван Павлов
Мать ребёнка: Юрова Александра Малахиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно