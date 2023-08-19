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Паринов Семен Яковлев

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Паринов Яков Ефимов

Мать: Паринова Марфа Георгиева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Паринова Марфа Кондратьева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Паринов Семен Семенов

Мать ребёнка: Паринова Марфа Кондратьева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Паринова Марфа Кондратьева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паринова Марфа Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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