Паринов Семен Яковлев
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Паринов Яков Ефимов
Мать: Паринова Марфа Георгиева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Паринова Марфа Кондратьева
Рождение ребёнка
26.04.1903
Мать ребёнка: Паринова Марфа Кондратьева
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Паринова Марфа Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно