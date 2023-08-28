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Паринова Марфа Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Паринов Семен Яковлев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Паринов Семен Семенов

Отец ребёнка: Паринов Семен Яковлев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Паринов Семен Яковлев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Семен Яковлев

Смерть
Неизвестно
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