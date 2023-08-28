Паринова Марфа Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Паринов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
26.04.1903
Отец ребёнка: Паринов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Паринов Семен Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно