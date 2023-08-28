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Паринова Марфа Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Паринов Иларион Яковлев

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Паринов Степан Яковлев

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Паринов Козьма Яковлев

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Паринов Семен Яковлев

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Чеканова Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1876

Сын: Паринов Трифон Яковлев

Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Яков Ефимов

Смерть
21.02.1893
Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Причина смерти: натурально
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