Паринова Марфа Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти21.02.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
До 1869
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Чеканова Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
31.01.1876
Отец ребёнка: Паринов Яков Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паринов Яков Ефимов
Смерть
21.02.1893
Причина смерти: натурально