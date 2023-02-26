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Васса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

20.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1821

Муж: Иван Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
20.06.1848
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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