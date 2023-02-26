Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти20.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1821
Муж: Иван Илларионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
20.06.1848
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры