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Воробьевъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1758

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Исай

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Воробьевъ Степанъ

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Привалова Домна

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Дарья Васильева

Смерть
1830
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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