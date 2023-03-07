Воробьевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Воробьевъ Степанъ
Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Привалова Домна
Мать ребёнка: Воробьева Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830