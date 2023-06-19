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(Воробьева) Марфа

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Дарья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан