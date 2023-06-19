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(Воробьева) Марфа
(Воробьева) Марфа
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Место рождения
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Воробьевъ Иванъ
1758 г.р.
Мать
Воробьева Дарья Васильева
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Воробьевъ Иванъ
Мать:
Воробьева Дарья Васильева
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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