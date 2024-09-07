Кострюков Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кострюков Иван
Мать: не указана
сестра Беляева Матрена https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/19
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
30.03.1869 ст.
может другой МИ https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/179
Бракосочетание
15.10.1872 ст.
муж назван Иваном https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/42
Смерть
Неизвестно