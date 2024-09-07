Кострюков Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострюков Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кострюков Иван

Мать: не указана

сестра Беляева Матрена https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/19
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострюкова (--) Пераскева-- Ивановна

Восприемник
30.03.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
может другой МИ https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/179
Бракосочетание
15.10.1872 ст.

Жена: Кострюкова (Пухлатина) Елена Васильевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
муж назван Иваном https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/42
Смерть
Неизвестно

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