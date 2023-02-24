Герасимов Семен Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Семен Ануфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Герасимов Анофрий Герасимович

Мать: ?Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Герасимов Яков Семенович

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Хрестинья Семеновна

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Герасимов Ермолай Семенович

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степановна

Смерть
Неизвестно
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