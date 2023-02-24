Герасимов Семен Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Герасимов Анофрий Герасимович
Мать: ?Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Хрестинья Семеновна
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Герасимов Ермолай Семенович
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степановна
Смерть
Неизвестно