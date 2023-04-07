Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Иван Тихонович
Мать: Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно