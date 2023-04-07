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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Иван Тихонович

Мать: Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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