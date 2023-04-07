Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно