Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тихонович

Смерть
Неизвестно