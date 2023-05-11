Анисимов Андрей Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1846
Дочь: Булдакова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Анисимов Стефанида Аникеевна
Глазовский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1853
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Анисимов Стефанида Аникеевна
Смерть
Неизвестно