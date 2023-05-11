Анисимов Андрей Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Андрей Гурьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1846

Дочь: Булдакова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Анисимов Стефанида Аникеевна

Глазовский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1853

Дочь: Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Анисимов Стефанида Аникеевна

Смерть
Неизвестно
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