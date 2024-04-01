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Шестернин Федор 1 Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

10.10.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шестернин Борис Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Мать: Шестернина Варвара Ивановна

Бракосочетание
02.02.1785

Жена: Шестернина Екатерина Филипова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 20
Рождение ребёнка
02.10.1786

Дочь: Устинья Федорова

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
09.01.1791

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шестернин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
29.10.1798

Сын: Шестернин Павел Федоров

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
19.02.1805

Сын: Шестернин Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестернин Павел

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова

Смерть
10.10.1812
51 год, горячкой
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