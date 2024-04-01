Шестернин Федор 1 Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти10.10.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
02.02.1785
м. 20 ж. 20
Рождение ребёнка
02.10.1786
Дочь: Устинья Федорова
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
09.01.1791
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Шестернин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
29.10.1798
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
19.02.1805
Сын: Шестернин Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестернин Павел
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Филипова
Смерть
10.10.1812
51 год, горячкой