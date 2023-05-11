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Иван Михайлов

Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Софья Петрова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Софья Петрова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
4 семья брат Климента Елисова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Петрова

Смерть
Неизвестно
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