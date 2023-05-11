Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Софья Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Софья Петрова
Место жительства
1857
4 семья брат Климента Елисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Петрова
Смерть
Неизвестно