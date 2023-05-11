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Чайковский Анатолий Ильич

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Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

01.05.1850

Дата смерти

20.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Унгерн-Штернберг Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Чайковская Прасковья Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайковская Прасковья Владимировна

Смерть
20.01.1915
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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