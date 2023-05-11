Чайковский Анатолий Ильич
Место рождения
Дата рождения01.05.1850
Дата смерти20.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Унгерн-Штернберг Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Чайковская Прасковья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1915
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно