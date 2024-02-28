Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Федор Терентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1790
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802