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Василий Федоров

Место рождения

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Федор Терентьев

Мать: не указана

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Матрена

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Матрена

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1802
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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