Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858