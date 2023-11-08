Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1858
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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