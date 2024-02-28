Бирюк (Змейкин) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюк (Змейкин) Агафия

Место рождения

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Змейкин Кирилл

Мать: Змейкина Евдокия Тимофеевна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
02.02.1907

Муж: Бирюков Михаил Иванов

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Бирюков Александр

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Иванов

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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