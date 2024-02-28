Бирюк (Змейкин) Агафия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Змейкин Кирилл
Бракосочетание
02.02.1907
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Бирюков Александр
Отец ребёнка: Бирюков Михаил Иванов
Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно