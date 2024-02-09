деревня Успенка, деревня Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Успенка

Первомайский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Томской области

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Ново-Кусковская волость
45Пос. Успенский121 148121 14810 3799

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Первомайский район
135697Успенкадеревня57°08'с.ш.86°09'в.д.O-45-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Первомайский муниципальный район, Сергеевское сельское поселение
69648445141д Успенкадеревня
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