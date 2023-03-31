Корбацкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корбацкова Инна Вениаминовна
Отец ребёнка: Корбацков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корбацков Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Корбацков Вениамин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно