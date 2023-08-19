Шаповалова Агафия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шаповалов Максим Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шаповалов Иван Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шаповалов Мл. Иван Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шаповалов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шаповалова Степан Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно