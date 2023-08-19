Шаповалова Агафия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Агафия Филипповна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шаповалов Максим Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шаповалов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шаповалов Мл. Иван Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шаповалов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шаповалова Степан Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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