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Василий Тимофеев

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Тимофей Емельянович

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аграфена Васильева

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Захар Васильев

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1816
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