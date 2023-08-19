Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Тимофей Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аграфена Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Захар Васильев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816