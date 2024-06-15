Пелагея Васильева 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аграфена Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Захар Васильев

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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