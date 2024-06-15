Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Козьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аграфена Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Захар Васильев
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Смерть
Неизвестно