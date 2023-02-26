Татьяна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1906
Сын: Иван Карпов
Отец ребёнка: Карп Егоров
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дмитрий Карпов
Отец ребёнка: Карп Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Егоров
Смерть
Неизвестно