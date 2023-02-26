Татьяна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Иван Карпов

Отец ребёнка: Карп Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дмитрий Карпов

Отец ребёнка: Карп Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Егоров

Смерть
Неизвестно
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