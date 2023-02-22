Вологина Таисия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти14.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1927
Рождение ребёнка
30.06.1930
Рождение ребёнка
08.02.1938
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1948