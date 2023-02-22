Вологина Таисия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина Таисия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

14.06.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вологин Николай Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вологин Николай Семёнович

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вологин Николай Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вологин Николай Семёнович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Николай Семёнович

Смерть
14.06.1948
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