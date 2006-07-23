Акимов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения16.03.1957
Дата смерти23.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1984
Дочь: Корякина (Акимова) Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна
Смерть
23.07.2006