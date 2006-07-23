Акимов Сергей Александрович 16.03.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акимов Сергей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.03.1957

Дата смерти

23.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1984

Дочь: Корякина (Акимова) Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.07.2006

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