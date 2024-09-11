Кочетов Яков Александрович
Место рожденияУрванка
Дата рождения19.10.1886 ст.
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1886 ст.
Крещение
19.10.1886 ст.
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1909 ст.
Мать ребёнка: Кочетова (Крючкова) Елена Лукинична
Бракосочетание
30.05.1911
Рождение ребёнка
31.12.1915
Дочь: Глухова (Кочетова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.
Дочь: Кочетова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна
Смерть
1967
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Год смерти со слов его внучки - она помнит, что Яков Александрович прожил 81 год.