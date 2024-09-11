Кочетов Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетов Яков Александрович

Кочетов Яков Александрович

Место рождения

Урванка

Дата рождения

19.10.1886 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1886 ст.

Отец: Кочетов Александр Андреевич

Мать: Кочетова Евдокия Михайловна

Крещение
19.10.1886 ст.
Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Жена: Кочетова (Крючкова) Елена Лукинична

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1909 ст.

Сын: Кочетов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Кочетова (Крючкова) Елена Лукинична

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.12.1915

Дочь: Глухова (Кочетова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.

Дочь: Кочетова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
1967
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Год смерти со слов его внучки - она помнит, что Яков Александрович прожил 81 год.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.