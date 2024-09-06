Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияКлючевка
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
30.05.1911
Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.12.1915
Дочь: Глухова (Кочетова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Кочетов Яков Александрович
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.
Дочь: Кочетова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Кочетов Яков Александрович
Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно