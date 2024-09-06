Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Соболева) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Ключевка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Соболев Фёдор Никифорович

Мать: Соболева (Балахнина) Пелагея Михайловна

Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Кочетов Яков Александрович

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.12.1915

Дочь: Глухова (Кочетова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Кочетов Яков Александрович

Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.

Дочь: Кочетова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Кочетов Яков Александрович

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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