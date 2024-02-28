Сатрапова (Завьялова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатрапова (Завьялова) Анна Федоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Купеческая дочь.
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Сатрапов Федор Лукьянович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1887 ст.

Сын: Сатрапов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Сатрапов Федор Лукьянович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сатрапов Модест Федорович

Отец ребёнка: Сатрапов Федор Лукьянович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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