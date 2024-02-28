Сатрапова (Завьялова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Купеческая дочь.
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
16.09.1887 ст.
Сын: Сатрапов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Сатрапов Федор Лукьянович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сатрапов Модест Федорович
Отец ребёнка: Сатрапов Федор Лукьянович
Смерть
Неизвестно