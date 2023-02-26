Семён (Никитин)
Место рожденияд.Володченки Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1801
Дата смерти29.04.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Володченки Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820
Жена: Марфа Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1823
Сын: Матвей Семёнов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Стефан Семёнов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
11.06.1832
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
29.04.1836
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.