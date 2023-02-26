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Семён (Никитин)

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Место рождения

д.Володченки Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1801

Дата смерти

29.04.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Володченки Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Марфа Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1823

Сын: Матвей Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Стефан Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
11.06.1832

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Смерть
29.04.1836
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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