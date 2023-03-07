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Ратников Андрей Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.07.1910

Дата смерти

15.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1910

Отец: Ратников Георгий Андреевич

Мать: Ратникова Неонилла Авксентьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1933

Сын: Ратников Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Ратникова Ефросинья Диомидовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ратникова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Ратникова Ефросинья Диомидовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Ратников Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ратникова Ефросинья Диомидовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратникова Ефросинья Диомидовна

Смерть
15.12.1941
Язвищи, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
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