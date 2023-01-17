Ратников Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1888
Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.
Сын: Ратников Евлампий Егорович
Мать ребёнка: Ратникова Неонилла Авксентьевна
Рождение ребёнка
03.07.1910
Мать ребёнка: Ратникова Неонилла Авксентьевна
Смерть
Неизвестно