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Ратников Георгий Андреевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.04.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1888

Жена: Ратникова Неонилла Авксентьевна

Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.

Сын: Ратников Евлампий Егорович

Мать ребёнка: Ратникова Неонилла Авксентьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1910

Сын: Ратников Андрей Егорович

Мать ребёнка: Ратникова Неонилла Авксентьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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