Ратникова (Кондратьева) Ефросинья Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова (Кондратьева) Ефросинья Диомидовна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1933

Сын: Ратников Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ратникова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Ратников Андрей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Ратников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников Андрей Егорович

Смерть
Неизвестно
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