Ратникова (Кондратьева) Ефросинья Диомидовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1910
Рождение ребёнка
05.11.1933
Сын: Ратников Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Ратников Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ратникова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Ратников Андрей Егорович
Рождение ребёнка
01.05.1938
Сын: Ратников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ратников Андрей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно