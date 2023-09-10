Нестеренко Емельян Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Нестеренко Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Нестеренко Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Нестеренко Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Нестеренко Евтихий Емельянович
Мать ребёнка: Нестеренко Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Нестеренко Павел Емельянович
Мать ребёнка: Нестеренко Матрёна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801