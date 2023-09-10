Нестеренко Емельян Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Емельян Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Нестеренко Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Нестеренко Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Нестеренко Матрёна Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Нестеренко Евтихий Емельянович

Мать ребёнка: Нестеренко Матрёна Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Нестеренко Павел Емельянович

Мать ребёнка: Нестеренко Матрёна Степановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Матрёна Степановна

Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область
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