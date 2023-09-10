Нестеренко Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Нестеренко Емельян Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Кибун Матрёна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Нестеренко Тит Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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