Белова (Лисовская) Антонина Ивановна 14.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белова (Лисовская) Антонина Ивановна

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Место рождения

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938

Отец: Лисовский (Исаев) Иван Дмитриевич

Мать: Лисовская (Петухова) Анастасия Васильевна

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.06.1959

Муж: Белов Михаил Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1960

Сын: Белов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович

Москва
Рождение ребёнка
04.02.1965

Сын: Белов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1977

Дочь: Белова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович

Москва

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