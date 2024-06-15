Белова (Лисовская) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938
Бракосочетание
18.06.1959
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1960
Сын: Белов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович
Москва
Рождение ребёнка
04.02.1965
Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1977
Дочь: Белова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович
Москва