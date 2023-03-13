Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

1770 г.р.
1772 г.р.
1781 г.р.
1785 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Савелий Григорьевъ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Захаръ

Отец ребёнка: Савелий Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Еремей

Отец ребёнка: Савелий Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Савелий Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Григорьевъ

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